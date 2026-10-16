Rama reagon në ditën e katërt të protestave: Shqipërinë s’ka forcë në botë që e rrëzon më përtokë

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka reaguar në rrjetet sociale në ditën e katërt të protestave studentore, duke publikuar një mesazh për Shqipërinë, në kohën kur në vend po vazhdojnë demonstratat kundër qeverisë. Përmes këtij postimi, Rama ka shprehur dashurinë e tij për vendin, duke krahasuar gjendjen e Shqipërisë në të kaluarën me atë që,…

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16/10/2026 13:56

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka reaguar rrjetet sociale ditën e katërt protestave studentore, duke publikuar një mesazh për Shqipërinë, kohën kur vend po vazhdojnë demonstratat kundër qeverisë.

Përmes këtij postimi, Rama ka shprehur dashurinë e tij për vendin, duke krahasuar gjendjen e Shqipërisë kaluarën me atë që, sipas tij, përfaqëson sot, transmeton lajmi.net.

“Pa rezervë e kam dashur Shqipërinë kur e kishin përplasur përtokë dhe pa rezervë e dua sot, kur s’ka forcë botë e rrëzon përtokë”, ka shkruar Rama, transmeton Klankosova.tv.

Reagimi i kryeministrit vjen një kohë kur protestat e studentëve kanë hyrë ditën e katërt dhe situata Tiranë është shoqëruar me tensione e përplasje.

Gjatë demonstratave ditëve fundit janë raportuar raste dhunës, si dhe dëmtime objekteve institucionale dhe bizneseve private.

Protestuesit kanë shprehur pakënaqësitë e tyre për çështje lidhen me arsimin, korrupsionin dhe mungesën e perspektivës për rinjtë, ndërsa Rama ka refuzuar thirrjet për dorëheqje./lajmi.net/

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