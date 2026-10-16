Rama reagon në ditën e katërt të protestave: Shqipërinë s’ka forcë në botë që e rrëzon më përtokë
Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka reaguar në rrjetet sociale në ditën e katërt të protestave studentore, duke publikuar një mesazh për Shqipërinë, në kohën kur në vend po vazhdojnë demonstratat kundër qeverisë. Përmes këtij postimi, Rama ka shprehur dashurinë e tij për vendin, duke krahasuar gjendjen e Shqipërisë në të kaluarën me atë që,…
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Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka reaguar në rrjetet sociale në ditën e katërt të protestave studentore, duke publikuar një mesazh për Shqipërinë, në kohën kur në vend po vazhdojnë demonstratat kundër qeverisë.
Përmes këtij postimi, Rama ka shprehur dashurinë e tij për vendin, duke krahasuar gjendjen e Shqipërisë në të kaluarën me atë që, sipas tij, përfaqëson sot, transmeton lajmi.net.
“Pa rezervë e kam dashur Shqipërinë kur e kishin përplasur përtokë dhe pa rezervë e dua sot, kur s’ka forcë në botë që e rrëzon më përtokë”, ka shkruar Rama, transmeton Klankosova.tv.
Reagimi i kryeministrit vjen në një kohë kur protestat e studentëve kanë hyrë në ditën e katërt dhe situata në Tiranë është shoqëruar me tensione e përplasje.
Gjatë demonstratave të ditëve të fundit janë raportuar raste të dhunës, si dhe dëmtime të objekteve institucionale dhe bizneseve private.
Protestuesit kanë shprehur pakënaqësitë e tyre për çështje që lidhen me arsimin, korrupsionin dhe mungesën e perspektivës për të rinjtë, ndërsa Rama ka refuzuar thirrjet për dorëheqje./lajmi.net/