Rama publikon nënshkrimin e Deklaratës së Përbashkët për Projektin e Varrezave të Kryeqytetit
Kryetari i Prishtina, Përparim Rama, ka bërë publik nënshkrimin e Deklaratës së Përbashkët për Projektin e Varrezave të Kryeqytetit, duke e cilësuar atë si një hap historik drejt rregullimit institucional dhe të barabartë të shërbimeve të varrimit në kryeqytet.
Sipas njoftimit, prej disa muajsh Kryeqyteti ka zhvilluar një proces të strukturuar pune dhe koordinimi me përfaqësuesit e komuniteteve fetare, me qëllim inicimin e projektit për rregullimin dhe zhvillimin e Varrezave të Kryeqytetit si hapësirë e përbashkët qytetare.
Deklarata është nënshkruar nga Hetem Sopjani, Kryetar i Këshillit të Bashkësisë Islame në Prishtinë, Agim Qerkini, Famullitar në Famullinë e Prishtinës, si dhe Pastor Driton Krasniqi nga Kisha Protestante Ungjillore e Kosovës.
Sipas Ramës, kjo marrëveshje përfaqëson pajtimin dhe vullnetin e përbashkët për ndërtimin e një modeli që:
• garanton funksionimin e varrezave si hapësirë publike në shërbim të të gjithë banorëve dhe rezidentëve, pa dallim;
• siguron respektimin e riteve dhe praktikave fetare sipas traditave përkatëse;
• garanton administrim profesional, institucional dhe në përputhje me standardet e dinjitetit dhe respektit publik.
Kryetari Rama theksoi se procesi është karakterizuar nga dialog i hapur, bashkëpunim konstruktiv dhe mirëkuptim ndërmjet Komunës së Prishtinës dhe komuniteteve fetare, duke reflektuar frymën e bashkëjetesës dhe respektit që e karakterizon kryeqytetin.
Ky projekt pritet të hapë rrugë për një organizim më të rregullt, transparent dhe gjithëpërfshirës të shërbimeve të varrimit në Prishtinë.