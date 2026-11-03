Rama pritet nga Rutte në selinë e NATO-s, Shqipëria vlerësohet në sektorin e mbrojtjes
Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, zhvilloi një vizitë zyrtare në selinë e Aleancës Atlantike në Bruksel, ku u prit në takim nga Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte. Përmes një njoftimi të shpërndarë në rrjetet sociale, kreu i qeverisë shqiptare e cilësoi takimin si veçanërisht të rëndësishëm, duke vlerësuar qëndrimin e Ruttes për zhvillimet…
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Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, zhvilloi një vizitë zyrtare në selinë e Aleancës Atlantike në Bruksel, ku u prit në takim nga Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte.
Përmes një njoftimi të shpërndarë në rrjetet sociale, kreu i qeverisë shqiptare e cilësoi takimin si veçanërisht të rëndësishëm, duke vlerësuar qëndrimin e Ruttes për zhvillimet e dinamikat e sigurisë në rajonin e Ballkanit Perëndimor.
Rama shkruan më tej se se gjatë bashkëbisedimit, Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s shprehu vlerësime për ecurinë dhe transformimin e sektorit të mbrojtjes në Shqipëri, si dhe për përkushtimin e vendit në përmbushjen e të gjitha detyrimeve dhe standardeve të aleancës ushtarake.
Sipas Ramës, fokusi i bisedimeve u ndal në ecurinë e sektorit të mbrojtjes në Shqipëri, si edhe seriozitetin e Shqipërisë në përmbushjen e detyrimeve të NATO-s.
“Gjithnjë të veçanta takimet me Sekretarin e Përgjithshëm, Mark Rutte, një njohës i spikatur i Europës, vëzhgues i vëmendshëm i Ballkanit Perëndimor dhe dashamirës i hapur i Shqipërisë. Kënaqësi për fjalët vlerësuese dhe inkurajuese për ecurinë e sektorit të mbrojtjes në Shqipëri, si edhe seriozitetin e Shqipërisë në përmbushjen e detyrimeve të NATO-s”, shkruan Rama në rrjetet sociale.