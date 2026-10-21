Rama pret në takim të riun që i kërkoi një takim personal: Me zemrën në vendin e duhur
Kryeministri Edi Rama ka pritur në takim një të ri me aftësi të kufizuara, i cili lëviz me karrige me rrota dhe i kishte dërguar një letër për t’i kërkuar një takim personal. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Rama ka ndarë pamje nga takimi me të riun, duke bërë të ditur se kërkesa e…
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Kryeministri Edi Rama ka pritur në takim një të ri me aftësi të kufizuara, i cili lëviz me karrige me rrota dhe i kishte dërguar një letër për t’i kërkuar një takim personal.
Përmes një postimi në rrjetet sociale, Rama ka ndarë pamje nga takimi me të riun, duke bërë të ditur se kërkesa e tij është marrë parasysh.
Krahas videos së publikuar, kryeministri e ka shoqëruar postimin me mesazhin: “Një vizitor i veçantë pa gurë në xhep, po me zemrën në vendin e duhur!”