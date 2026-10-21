Rama pret në takim të riun që i kërkoi një takim personal: Me zemrën në vendin e duhur

Kryeministri Edi Rama ka pritur në takim një të ri me aftësi të kufizuara, i cili lëviz me karrige me rrota dhe i kishte dërguar një letër për t’i kërkuar një takim personal. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Rama ka ndarë pamje nga takimi me të riun, duke bërë të ditur se kërkesa e…

Lajme

21/10/2026 18:18

Kryeministri Edi Rama ka pritur në takim një të ri me aftësi të kufizuara, i cili lëviz me karrige me rrota dhe i kishte dërguar një letër për t’i kërkuar një takim personal.

Përmes një postimi në rrjetet sociale, Rama ka ndarë pamje nga takimi me të riun, duke bërë të ditur se kërkesa e tij është marrë parasysh.

Krahas videos së publikuar, kryeministri e ka shoqëruar postimin me mesazhin: “Një vizitor i veçantë pa gurë në xhep, po me zemrën në vendin e duhur!”

Artikuj të ngjashëm

October 21, 2026

Tensione në protestën në Tiranë, efektivët “Shqiponja” mbërrijnë në Bulevard pas...

October 21, 2026

“S’kishim kushte”, Kadrijaj tregon një nga rastet më të vështira si...

October 21, 2026

Presidentja Shiroka Pula thirrje shqiptarëve të Luginës: Dilni sa më shumë...

October 21, 2026

Tensione në bulevardin e Tiranës, protestuesit refuzojnë dialogun dhe i vënë...

October 21, 2026

Rusia liron 74-vjeçarin amerikan të burgosur për luftimet në Ukrainë, Trump:...

October 21, 2026

Protesta në 50 qytete në të gjithë Greqinë: Mijëra nxënës, studentë...

Lajme të fundit

Tensione në protestën në Tiranë, efektivët “Shqiponja” mbërrijnë...

“S’kishim kushte”, Kadrijaj tregon një nga rastet më...

Taika Waititi zbulon çelësin e një martese të...

Trajneri i RB Leipzig shprehet i qartë për...