Rama për televizionin austriak: Tri planet e qeverisë së re – BE, BE dhe BE “Anëtarësimi në BE një mundësi historike”, kështu deklaroi kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, në një intervistë me Christian Wehrschutz, gazetari i njohur televizionit austriak, ORF. Ai tha se për të arritur deri te anëtarësimi, Shqipëria punoi shumë dhe përgatit mirë. “Dhe tani kemi në përdorim edhe inteligjencën artificiale, e cila përshpejton transferimin e ligjeve të…