Rama: Kurrë s’kam dashur të ndërhyjë në politikën e Kosovës, më është dukur qesharake kur kanë tentuar të ndërhyjnë në Shqipëri
Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka thnë se nuk ka asnjë pozicion në politikën kosovare. Ai ka thënë se i është duhur shumë qesharake që është provuar të ndërhyhet në Shqipëri nga politikanë kosovarë. Këtë ai e tha në episodin e 10-të të sezonit të gjashtë të podkastit “Flasim” me profesor Arjan Gjonçaj. “Unë s’kam…
“Unë s’kam fare pozicion atje në Kosovë. Unë s’kam dashur kurrë të ndërhyj në punët e tyre. Më është dukur qesharake kur kanë tentuar të ndërhyjnë këtu. Po tani sikur s’po e bëjnë më se e morën mësimin. Pjesa tjetër pastaj është nevojë për të qenë të drejtë dhe për të qenë vetja”, ka thënë Rama.