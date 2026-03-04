Raketa iraniane drejt Turqisë, Erdogan: Nuk i lëmë asgjë rastësisë për sigurinë e hapësirës sonë ajrore

Turqia po merr të gjitha masat e nevojshme në bashkëpunim të ngushtë me aleatët e NATO-s, duke reaguar menjëherë kur është e nevojshme, tha presidenti turk Rexhep Tajip Erdogan me rastin e incidentit me rrëzimin e një rakete iraniane. Ai shtoi se vendi i tij po lëshon paralajmërimet më të rrepta për të parandaluar përsëritjen…

04/03/2026 23:50

Turqia po merr të gjitha masat e nevojshme në bashkëpunim të ngushtë me aleatët e NATO-s, duke reaguar menjëherë kur është e nevojshme, tha presidenti turk Rexhep Tajip Erdogan me rastin e incidentit me rrëzimin e një rakete iraniane.

Ai shtoi se vendi i tij po lëshon paralajmërimet më të rrepta për të parandaluar përsëritjen e incidenteve të ngjashme dhe arriti në përfundimin se Turqia “nuk lë asgjë në dorë të rastësisë” kur bëhet fjalë për sigurinë e kufijve dhe hapësirës ajrore të saj, në këtë periudhë të vështirë që po kalon rajoni.

Autoritetet turke bënë të ditur sot se një raketë balistike e lëshuar nga Irani ka përshkuar hapësirën ajrore të Irakut dhe Sirisë, përpara se të drejtohej në kahun e Turqisë.

Burime zyrtare thanë se raketa që shkonte drejt Turqisë u rrëzua nga një shkatërrues i Marinës Amerikane në Detin Mesdhe, i cili është pjesë e sistemit të mbrojtjes ajrore të NATO-s, sipas dy burimeve të njohura me çështjen.

