Rafuna e LDK-së kritikon opozitën e Prishtinës: S’lejoi pagesën e shujtave për punëtorët e administratës komunale

Asamblistja e LDK-së në Prishtinë, Jeta Rafuna ka hedhur kritika ndaj opozitës kuvendare pasi nuk miratoi propozimin e partisë në pushtet lidhur me pagesën e shujtave për punonjësit e administratës.

Kështu bëri të ditur vetë Rafuna, që publikoi edhe numrin e votave, ndërsa shtoi se përkundër këtyre shifrave jo të pëlqyeshme për ta, Lidhja Demokratike do të bëjë para.

“Kjo çështje do të marr epilog pozitiv gjithsesi sepse LDK në Prishtinë do ta shtyej këtë propozim përpara. Punëtorët e Komunës e meritojnë jo vetëm shujtën por edhe benefite të tjera të cilat bashkërisht do t’i realizojmë”, shkroi ndër tjerash ajo.

Postimi i plotë: