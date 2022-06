Ra pre e krimeve kibernetike, Afrona Dika ka një mesazh

Afrona Dika dhe Blero, ka disa javë prej kur janë duke u komentuar lidhur me ndarjen e tyre.

Ani pse as njëri e as tjetri nuk kanë dalë me sqarim publik, tashmë është e sigurt ndarja e tyre, shkruan lajmi.net.

Përtej kësaj, Afrona u përball edhe me një tjetër situatë të pakëndshme.

Asaj i ishte hakuar profili i ‘Instagramit’.

Sot ajo ka lëshurar një njoftim për fansat. Modelja ka njoftuar se profili i saj ishte hakuar ditëve të fundit dhe tani e ka rikthyer atë./Lajmi.net/