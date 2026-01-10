Ra me veturë në përrua, shoferi i dehur nuk e ndihmoi pasagjerin dhe ik nga vendi i ngjarjes
Një 24-vjeçar, A.L, nga fshati Fullqet i Klosit në Shqipëri është arrestuar pasi me veturën e tij ra në përroin e fshatit Dars dhe nuk e ndihmoi pasagjerin me të cilin ishte dhe as nuk e njoftoi policinë. Pasagjerin J.K, 30 vjeçar, dyshohet se e ka marrë rrjedha e ujit dhe në kërkim të tij…
Lajme
Një 24-vjeçar, A.L, nga fshati Fullqet i Klosit në Shqipëri është arrestuar pasi me veturën e tij ra në përroin e fshatit Dars dhe nuk e ndihmoi pasagjerin me të cilin ishte dhe as nuk e njoftoi policinë.
Pasagjerin J.K, 30 vjeçar, dyshohet se e ka marrë rrjedha e ujit dhe në kërkim të tij janë angazhuar shërbimet e policisë dhe polumbarët e RENEA-s.
“Gjatë veprimeve për zbardhjen e rrethanave të aksidentit, shërbimet e Policisë kapën dhe arrestuan shtetasin A. L., 24 vjeç, i cili dyshohet se pas shkaktimit të aksidentit është larguar nga vendngjarja. Ky shtetas iu nënshtrua testit të alkoolit, nga i cili rezultoi se e drejtonte mjetin në gjendje të dehur. Ndërkohë, polumbarët e RENEA-s, shërbimet e Policisë dhe zjarrfikësit vijojnë kërkimet në përroin e fshatit Dars për gjetjen e pasagjerit, shtetasit J. K”, thuhet në njoftimin e Policisë së Shtetit transmeton Klankosova.tv.
Në fillim, mediat shqiptare raportua se kërkimet po bëhen për të gjetur shoferin e veturës, por pastaj rrethanat e ngjarjes ndryshuan.