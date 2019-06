Qyteti në të cilin “rriten” paratë në pemë

Sythat e gjetheve të këtyre pemëve janë element i rëndësishëm në prodhimin e vajrave estetikë dhe mjekësor, transmeton lajmi.net.

Marrëveshjet në Alaska për sythat e bredhave filluan me fisin Tlingit, i cili tregoi se ato ishin shumë të pasura me vitaminën C dhe se mund të përdoreshin më së miri në çaj shumë kohë para ardhjes së eksploruesve britanikë.

Por kapiteni James Cook, i cili vizitoi Alaskën në fund të viteve 1770, zbuloi një veti të shkëlqyeshme të kësaj bime e cila ndihmonte në parandalimin e skorbutit midis marinarëve të tij.

Vetëm 400 gram prej këtyre sythave të bredhit kushtojnë 5 dollarë. /Lajmi.net/