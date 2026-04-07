Qytetarja në Fushë-Kosovë raporton se nga banesa iu vodhën stoli ari e syze
Një vjedhje e rëndë raportohet të ketë ndodhur në Fushë-Kosovë. Viktima femër shtetase e Shqipërisë ka raportuar se nga banesa e saj është kryer vjedhje. Sipas viktimës nga banesa i ishin vjedhur bizhuteri, stoli ari dhe një palë syza. Njësitë relevante policore kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe janë duke e hetuar rastin./Lajmi.net/
Një vjedhje e rëndë raportohet të ketë ndodhur në Fushë-Kosovë.
Viktima femër shtetase e Shqipërisë ka raportuar se nga banesa e saj është kryer vjedhje.
Sipas viktimës nga banesa i ishin vjedhur bizhuteri, stoli ari dhe një palë syza. Njësitë relevante policore kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe janë duke e hetuar rastin./Lajmi.net/