Qytetari hero e shpëton gruan që ra me makinë në liqenin e Livoçit
Një grua që raportohet të jetë shtatzënë u shpëtua sot mrekullisht, pasi me makinë përfundoi në liqenin e Livoçit. Aty, sipas kamerave të sigurisë, menjëherë reaguan banorët, njëri nga të cilët me vetëmohim hyri në ujë dhe arriti ta nxjerr ngasësen nga uji, pa lëndime serioze. Sipas medieve lokale nga Gjilani, qytetari hero është personi…
Një grua që raportohet të jetë shtatzënë u shpëtua sot mrekullisht, pasi me makinë përfundoi në liqenin e Livoçit.
Aty, sipas kamerave të sigurisë, menjëherë reaguan banorët, njëri nga të cilët me vetëmohim hyri në ujë dhe arriti ta nxjerr ngasësen nga uji, pa lëndime serioze.
Sipas medieve lokale nga Gjilani, qytetari hero është personi me emrin Faton Tahiri./kp