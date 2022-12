Qytetarët me mendime të ndryshme për korrupsionin, kërkojnë largimin e politikanëve të vjetër Qytetarët po vlerësojnë se pavarësisht ndërrimit të qeverive, korrupsioni në Kosovë nuk është ndalur. Disa prej tyre, shprehen të bindur se me ardhjen e Qeverisë Kurti, korrupsioni ka hequr “rrënjë”. Disa thonë se korrupsioni do të largohet vetëm kur nga skena politike largohen të gjithë politikanët e vjetër, ndërsa ka të atillë që shprehen të…