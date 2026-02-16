“Qysh blihen gjithë ato armatime me 2 milionë euro më shumë”, Tahiri: S’e mbështesim këtë dokument të buxhetit dhe ju ftoj për bojkotim të diskutimit
Deputeti i AAk-së, Besnik Tahiri ka kritikuar projektbuxhetin e prezantuar nga Qeveria Kurti III.
Ai tha se ky buxhet ka shumë mangësi, krahasuar me ekspozenë që prezantoi vetë kryeministri Albin Kurti.
“Qeveria e Kosovës ka mrizu, s’ka bë asnjë veprim mbi programin politik e as mbi rezultatin zgjedhor për me e sjellë një buxhet para nesh me ndryshime që ish dashtë të reflektohen .Pra po flasim për një buxhet provizor, buxhet për disa muaj e buxhet që për pak muaj do t’i nënshtrohet një rishikimi , në vend se të kishte ndodhur në një kohë të caktuar kur këta ministra,e ministri aktual i Financave do të duhej të reflektonte mbi planet strategjike.Buxhet që nuk reflekton aspak në asgjë që është prezantu në ekspozenë e kryeministrit. Ky buxhet nuk është në vi me dokumentin orientues që e ka qeveria”,deklaroi Tahiri, transmeton lajmi.net.
Ai tha se “Qysh arrijmë në zbatimin e sigurimeve shëndetësorë, pa me 10 milionë euro kjo s’bëhet, e dyta u fol shumë për investimet në ushtri e në siguri. Investim për vitin 2026 në raport me investimet kapital enë ushtri për 2025 dallojnë jo më pak se 2 milion euro.Qysh blihen bre gjithë ato armatime e zotime me 2 milionë euro më shumë. Pra buxhet që nuk reflekton në një zotim politik e me atë që është synimi strategjik i kësaj qeverie.Vetëm 24 milionë euro në Polici, pra çfarë zotimi për siguri e forcim të vendit po flasim me këto të dhëna”,shtoi ai.
Tahiri tha se AAK nuk e mbështet këtë draft- dokument të projektbuxhetit dhe bëri thirrje edhe për bojkot të diskutimit.
“Ne nuk e mbështesim këtë dokument të buxhetit. Këto dy tri ditë që kemi përpara nëse do të kemi me vazhdu mos me pas mundësi mos me dhënë asnjë amendament, unë propozoj që të bojkotojmë diskutimet për buxhetin sepse ky buxhet mundet pak me u forcu disa muaj vetëm nëse arrihet me bë amendamentime. Përndryshe ky s’është buxhet i këtij viti por i 31 tetorit”./Lajmi.net/