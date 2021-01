Qorrolli: KQZ nuk kishte asnjë bazë të mos i certifikonte ata që s’kanë probleme me ligjin

Në Rubikon të Klan Kosovës ai u shpreh se interpretimi mund të jetë shumë i ngushtë, se propozimi i zyrës për certifikim të partive nuk u pranua nga KQZ dhe nesër do të vendosë PZAP.

“Vendimi i KQZ-së është i gabueshëm sepse do të mund të certifikonte individualisht secilën parti politike. Do të mund t’i certifikonte ata kandidatë që s’kanë probleme të kësaj natyre, por nuk kishte asnjë bazë që të mos i certifikonte të tjerët që s’kanë probleme me ligjin”.

“Individët që i shfaqet ndonjë pengesë ligjore për moscertifikim, do të mund të atakojnë në pjesën e lirive dhe të drejtave individuale”.