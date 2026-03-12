QKUK realizon për herë të parë në Kosovë intervenimin kirurgjik minimal invaziv për trajtimin e gurëve të mëdhenj në veshka

Lajme

12/03/2026 10:42

Shërbimi Spitalor Klinik Universitar i Kosovës, ka njoftuar se QKUK ka shënuar një avancim të rëndësishëm në fushën e urologjisë.

Për herë të parë në Kosovë është realizuar intervenimi kirurgjik minimal invaziv  Nephrolitotomia Perkutane (PCNL – Percutaneous Nephrolithotomy) për trajtimin e gurëve të mëdhenj në veshka.

ShSKUK ka njoftuar se deri më tani, pacientët me këtë patologji kanë qenë të detyruar të kërkojnë trajtim jashtë institucioneve publike shëndetësore.

“Fillimi i aplikimit të kësaj procedure në QKUK përbën një hap të rëndësishëm në avancimin e shërbimeve urologjike dhe në ofrimin e trajtimeve moderne brenda sistemit publik shëndetësor në Kosovë”, ka njoftuar ShSKUK.

Ata kanë thënë se procedura është realizuar nga ekipi i Klinikës së Urologjisë në bashkëpunim me Klinikën e Anesteziologjisë, duke përdorur teknologjinë bashkëkohore të laser-it holmium, e cila mundëson thyerjen dhe largimin e gurëve në veshka përmes një qasjeje minimale invazive.

“Metoda PCNL përdoret për trajtimin e gurëve të mëdhenj në veshka dhe realizohet përmes një prerjeje shumë të vogël në lëkurë, duke mundësuar qasje direkte në veshkë. Kjo teknikë redukton traumën kirurgjike, kohën e qëndrimit në spital dhe periudhën e rikuperimit të pacientit. Pacienti me inicialet N.M., i lindur në vitin 1967, është rasti i parë që i’u nënshtrua me sukses këtij intervenimi dhe është liruar për në shtëpi në gjendje të mirë shëndetësore”, thuhet në njoftim. /Lajmi.net/ 

