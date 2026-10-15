Qeveria themelon grupin punues për strategjinë lidhur me proceset e Apelit në Hagë, kjo është përbërja

Qeveria e Kosovës ka vendosur të formojë një grup punues që do të merret me hartimin dhe harmonizimin e Strategjisë Shtetërore për procedurat e Apelit pranë Dhomave të Specializuara në Hagë. Sipas vendimit të marrë në mbledhjen e së mërkurës, grupi do të ketë për detyrë edhe koordinimin e veprimeve institucionale dhe diplomatike për dokumentimin,…

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15/10/2026 13:15

Qeveria e Kosovës ka vendosur të formojë një grup punues që do të merret me hartimin dhe harmonizimin e Strategjisë Shtetërore për procedurat e Apelit pranë Dhomave të Specializuara në Hagë.

Sipas vendimit të marrë në mbledhjen e së mërkurës, grupi do të ketë për detyrë edhe koordinimin e veprimeve institucionale dhe diplomatike për dokumentimin, mbrojtjen dhe afirmimin e së vërtetës historike të luftës çlirimtare të Kosovës, raporton lajmi.net

Në kuadër të mandatit të tij, grupi do të shqyrtojë çështje me rëndësi strategjike dhe do të përgatisë propozime e rekomandime, duke respektuar Kushtetutën, legjislacionin në fuqi dhe standardet përkatëse ndërkombëtare.

Po ashtu, gjatë punës së tij, grupi do të marrë parasysh edhe Deklaratën e Kuvendit të Kosovës të 28 shtatorit 2026, me synimin që të harmonizohen qëndrimet dhe veprimet e institucioneve, në përputhje me kompetencat e tyre kushtetuese dhe ligjore.

Grupi do të drejtohet nga Glauk Konjufca, zëvendëskryeministër i parë dhe ministër i Punëve të Jashtme. Në përbërje të tij do të jenë edhe përfaqësues nga Zyra e Kryeministrit, Ministria e Drejtësisë, Ministria për Punë, Familje dhe Vlera të Luftës Çlirimtare, Zyra e Presidentes dhe Kryesia e Kuvendit.

Pjesë e grupit do të jenë gjithashtu përfaqësues nga grupet parlamentare të Lëvizjes Vetëvendosje, Partisë Demokratike të Kosovës, Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, si dhe nga grupet parlamentare të komuniteteve joshumicë./Lajmi.net/

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