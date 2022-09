​Qeveria s’tregon nëse do të shtyjë sërish afatin për targat, BE kërkon kohë të mjaftueshme Qeveria e Kosovës nuk ka treguar nëse do të marrin vendim për ndonjë shtyrje të sërishme të afatit për targat ilegale dhe regjistrimin e tyre në RKS. Ndërkohë, Bashkimi Evropian thotë se Kosova ka të drejtë të heqë gradualisht targat KM, por është e rëndësishme që të jepet kohë e mjaftueshme për zbatimin e këtij…