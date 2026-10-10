Qeveria planifikon miratimin e mbi 200 projektligjeve për vitet 2026-2028
Qeveria e Kosovës ka publikuar programin e projektligjeve për vitet 2026-2028. Gjatë këtyre viteve, Zyra e Kryeministrit dhe Ministritë e Qeverisë synojnë të kalojnë 200 ligje në Kuvendin e Kosovës. Zyra e Kryeministrit gjatë vitit 2026 synon që të kalojë Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Regjistrimin e Bujqësisë, derisa tanimë kanë kaluar…
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Qeveria e Kosovës ka publikuar programin e projektligjeve për vitet 2026-2028.
Gjatë këtyre viteve, Zyra e Kryeministrit dhe Ministritë e Qeverisë synojnë të kalojnë 200 ligje në Kuvendin e Kosovës.
Zyra e Kryeministrit gjatë vitit 2026 synon që të kalojë Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Regjistrimin e Bujqësisë, derisa tanimë kanë kaluar ratifikimi i amendamentit 1 të marrëveshjes për Programin IPA 2021; ratifikimi i amendamentit 1 të marrëveshjes për Programin IPA 2022 dhe ratifikimi i marrëveshjes IPA 2026-2027.
Gjatë vitit 2027, Zyra e Kryeministrit ka për qëllim që të miratojë ligjin për Hetimin e Aksidenteve; për Mbrojtje nga Diskriminimi; për Mbrojtjen e të Dhënave Personale nga Institucionet e Zbatimit të Ligjit; për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 02/L- 31 për Lirinë Fetare në Kosovë dhe atë për Komisionin e Pavarur të Mediave.
Në vitin 2028 planifikohet Projektligji për Mbrojtjen e Individëve në Lidhje me Përpunimin Automatik të Dhënave Personale.
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, sivjet synon të miratojë projektligjin për Shërbimin e Jashtëm; atë për Statusin, Imunitetet dhe Privilegjet e Misioneve Diplomatike, Konsullore dhe Personelin e Kosovës dhe Praninë Ndërkombëtare Ushtarake si dhe Personelin e saj; për Ratifikimin e “Konventës për Njohjen dhe Ekzekutimin e Vendimeve të Huaja në Çështje Civile Apo Tregtare”; për Ratifikimin e “Konventës për Zgjedhjen e Marrëveshjeve Gjyqësore”.
Po ashtu, Ministria e udhëhequr nga Glauk Konjufca, sivjet synon që të miratohen edhe projekligjet për Ratifikimin e “Konventës së Lubjanës-Hagës për Bashkëpunim Ndërkombëtar në Hetimin dhe Ndjekjen e Krimit të Gjenocidit, Krimeve Kundër Njerëzimit, Krimeve të Luftës dhe Krimeve të tjera Ndërkombëtare”; për Ratifikimin e Marrëveshjes për Ekstradim ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Qeverisë së Republikës Franceze dhe projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes për Ndihmë të Ndërsjellë Juridike ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Qeverisë së Republikës Franceze.
Për vitin 2027 janë planifikuar Projektligji për Marrëveshjet Ndërkombëtare; Projektligji për Protokollin e Shtetit dhe Projektligji për Diasporën.
Kjo Ministri nuk ka të planifikuar ndonjë projektligj për vitin 2028.
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Drejtësisë deri tash ka miratuar ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për Përgjegjësitë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve; atë për Këshillin Gjyqësor të Kosovës; Projektligjin për Akademinë e Drejtësisë; për Rekrutimin, Vlerësimin e Performancës, Kontrollin e Integritetit dhe Statusin e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve; për Këshillin Prokurorial të Kosovës dhe për Byronë Shtetërore për Verifikimin dhe Konfiskimin e Pasurisë së Pajustifikueshme.
Gjatë këtij viti, Donika Gërvalla dhe Ministria që ajo udhëheqë synojnë edhe Projektligjin për Ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Mbretërisë së Suedisë për Ndihmë të Ndërsjellë Juridike në Çështjet Penale; Projektligjin për Ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Mbretërisë së Suedisë për Ekstradim; Projektligjin për Ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Mbretërisë së Suedisë për Transferimin e Personave të Dënuar; Projekt Kodin Civil i Republikës së Kosovës dhe Projektligjin për Ratifikimin e Traktatit ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Mbretërisë së Belgjikës për Ndihmë të Ndërsjellë Juridike në Çështjet Penale.
Në vitin 2027, Ministria e Drejtësisë ka për synim që të kalojë Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr.06/L-086 për Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për Çështjet në lidhje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit; atë për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar dhe të Konfiskuar; plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit për Avokatinë; Projektligjin për Ndihmë Juridike Falas.
Gjatë vitit të ardhshëm synohet të kalojnë edhe ndryshimi i Ligjit për Kundërvajtjet; ndryshimi i Kodit Penal; Projektligji për ndërmjetësim; ndryshimi i Ligjit për Gjykatat; ndryshimi i Procedurës Penale; ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Ekzekutimin e Sanksioneve Penale; ndryshimi i Ligjit për Shërbimin Korrektues; ndryshimi i Ligjit për Përfaqësimin e Institucioneve Shtetërore në Procedura Gjyqësore, Ndërmjetësim dhe Arbitrazh; ndryshimi i Ligjit për Ekspertët Gjyqësor dhe ndryshimi i Ligjit për Pronën Publike.
Për vitin 2028 janë planifikuar Projektligji për Realizimin e të Drejtës në Gjykim brenda Kohës së Arsyeshme dhe Projekt Kodi i Procedurës Civile.
Ministria e Mbrojtjes
Ministria e udhëhequr nga Ejup Maqedonci synon që sivjet të kalojë projektligjin për ndryshimin e Ligjit për dërgimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës Jashtë Vendit.
Për vitin 2027, Ministria e Mbrojtjes synon që të kalojë dy projektligje.
Listën e plotë me programin prej 200 projektligjeve mund ta qasni në këtë vegëz.