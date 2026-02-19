Qeveria mblidhet në mëngjes, Kuvendi shqyrton në lexim të dytë Projektligjin për Buxhetin 2026

19/02/2026 23:34

Institucionet qendrore të Kosovës do të zhvillojnë dy ngjarje të rëndësishme gjatë ditës së nesërme, me fokus në çështje ekzekutive dhe financiare.

Në orën 09:00 pritet të mbahet mbledhja e radhës e Qeveria e Kosovës, në ndërtesën e Qeverisë. Në këtë mbledhje, kabineti qeveritar pritet të trajtojë pika të ndryshme nga rendi i ditës, që lidhen me vendimmarrje dhe politika të ekzekutivit. Deri më tani nuk janë bërë të ditura pikat e rendit të ditës, transmeton lajmi.net.

Ndërkaq, në orën 11:00 do të mbahet seanca plenare e Kuvendi i Kosovës, ku deputetët do të shqyrtojnë në lexim të dytë Projektligjin mbi ndarjet buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2026.

Shqyrtimi në lexim të dytë përbën fazën vendimtare të miratimit të projektligjit, ku pritet debat parlamentar dhe votim përfundimtar mbi ndarjen e mjeteve buxhetore për vitin fiskal 2026./lajmi.net/

