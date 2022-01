“Qeveria edhe vet shkakton zgjedhje” – Konjufca nuk i përjashton zgjedhjet e parakohshme

Konjufca në “Debat Plus” thotë se qeveria mund të mos e përfundojë mandatin 4-vjeçar.

“Secili pushtet i nënshtrohet një principi të njëjtë. Principi universal është që ke mu sprovu dhe aty do të përfundon. Mundohesh maksimalisht me qenë në përputhje me atë që ke shpjegu më herët, e kur të vijnë mundësitë mundohu me punua në mënyrë më të drejtë dhe pa hile e pa korrupsion, në fund bëhen katër vite. Munden mos me shkue katër vite. Populli të gjykon dhe ta jep vendin”, tha ai.

I pyetur nëse kjo nënkupton se do të ketë zgjedhje të reja Konjufca është përgjigjur:

“Qeveria ndonjëherë edhe vet shkakton zgjedhje. Kjo ndodh në vendet demokratike. Kosova është lodhë nga zgjedhjet. Por në vendet demokratike për pak gjëra shkohet në zgjedhje”, deklaroi tutje Konjufca.