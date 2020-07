Qëndrimi i Bale në festën e titullit të Real Madrid do të nervozojë edhe më shumë tifozët

31 vjeçari ishte një zëvendësues i papërdorur në fitoren 2:1 të Real Madrid ndaj Villarreal të zhvilluar në ‘Alfredo Di Stefano’, shkruan lajmi.net.

Kampionëve të rinj iu dorëzua trofeu i La Ligas, me Bale që nuk shfaqi asnjë ndjenjë humori apo feste për të për përqafuar momentin.

Se Bale nuk dukej i interesuar të përfshihej në festë, shihet edhe në një video të publikuar në llogarinë e klubit në Twitter.

Bale në ndeshjet e fundit me veprimet e tij ka irrituar Real Madridin dhe tifozët e tyre, duke mos shfaqur interesim për ndeshjet në rrugën drejt titullit./Lajmi.net/

What is Bale trying to do here, this guy man 😂😂😂 pic.twitter.com/nnAV6n8Lxf

— Jeff ³⁴ (@JdristaJr) July 16, 2020