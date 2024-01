Qëndrim Zyba përfundon rrugëtimin me Ballkanin, kalon tek skuadra polake Mesfushori i Ballkanit, Qëndrim Zyba ka përfunduar rrugëtimin e tij me ekipin suharekas, FC Ballkani. Ai karrierën e tij do ta vazhdoj me skuadrën polake Legia Varshava. Këtë lajm e ka konfirmuar edhe Presidenti i FC Ballkanit, Arsim Kabashi. “E kemi përfunduar marrëveshjen për transferimin e Zybës”, u shpreh Kabashi për “Gazetën Express”. Kjo lëvizje…