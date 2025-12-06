“Qen, i poshtër” dhe shkelma, Policia dyshohet për keqtrajtimin e një qytetari në Gjilan

06/12/2025 22:27

Një incident i rëndë dyshohet të ketë ndodhur në Gjilan, ku një qytetar është keqtrajtuar e ofenduar gjatë arrestimit nga Policia.

Pamjet tregojnë ku një zyrtar policor e arreston, ndërsa bashkë me të është edhe një grua në vendin e ngjarjes, e cila s’dihet nëse është police.

Të dy shihen duke e goditur të riun, njëri në trup e tjetri në kokë, dhe i drejtohen me fjalët “Qen”, “I poshtër, marre duhet me të ardhë”.

Rrethanat e plota të rastit ende nuk dihen, përfshirë edhe arsyen e arrestimit të qytetarit, por redaksia ka kërkuar informacione nga Inspektorati Policor i Kosovës.

VIDEO

