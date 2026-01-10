PZAP: Kemi edhe një ankesë nga PDK, pritet ta shqyrtojmë

10/01/2026 20:18

Pas përfundimit të numërimit të votave nga zgjedhjet e parakohshme të 28 dhjetorit, Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa (PZAP) pritet të shqyrtojë edhe një ankesë.

Kështu tha në një prononcim për Telegrafin, ud.drejtori i sekretariatit të PZAP-së, Tefik Mahmuti.

Mahmuti tha se ankesa e cila është në pritje për shqyrtim në PZAP është nga PDK-ja.

“Të gjitha ankesat janë shqyrtuar dhe vetëm një ankesë e PDK-së ende nuk është shqyrtuar. Pritet që paneli shumë shpejt ta shqyrtojë dhe këtë ankesë. Ende ka afat të pranimit të ankesave në PZAP”, ka thënë Mahmuti.

Ndryshe, pas përfundimit të numërimit të votave pritet shpallja e rezultateve përfundimtare të këtyre zgjedhjeve të parakohshme nga KQZ-ja.

