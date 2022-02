Putin paralajmëron pavarësinë e rajoneve separatiste në Ukrainën lindore, reagojnë Gjermania e Franca

Siç raporton “The Spectator Index”, kjo deklaratë u bë pas përfundimit të takimit të Këshillit të Sigurimit presidencial, shkruan lajmi.net.

Deklarata e Putin-it vjen pas deklaratave televizive të liderëve separatistë, të cilët iu lutën presidentit rus t’i njohë ato si shtete të pavarura.

BREAKING: Putin set to announce that Russia recognizes the independence of Donetsk and Lugansk republics, two separatist republics in eastern Ukraine

— The Spectator Index (@spectatorindex) February 21, 2022