Putin njofton armëpushim dyditor në luftën me Ukrainën, kjo është arsyeja
Presidenti rus Vladimir Putin ka njoftuar një armëpushim të Pashkëve ortodokse me Ukrainën, sipas një deklarate të Kremlinit.
Siç u bë e ditur, “me vendim të Komandantit Suprem të Forcave të Armatosura të Federatës Ruse, një armëpushim do të hyjë në fuqi nga ora 16:00 e 11 prillit deri në fund të 12 prillit 2026”.
Kremlini vuri në dukje se pret që pala ukrainase të ndjekë të njëjtin qëndrim, duke miratuar një armëpushim përkatës për periudhën e Pashkëve.
Sipas deklaratës, forcat ushtarake ruse janë urdhëruar të ndërpresin operacionet në të gjitha frontet, duke mbetur në gatishmëri për t’iu përgjigjur veprimeve ose provokimeve të mundshme agresive.
Kremlini sqaroi se Ministrit të Mbrojtjes Andrei Belousov dhe Shefit të Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura, Gjeneral Valery Gerasimov, u janë dhënë udhëzime për të zbatuar ndërprerjen e operacioneve ushtarake, ndërsa njëkohësisht i kanë vendosur trupat në gatishmëri për të parandaluar veprime të mundshme nga pala ukrainase.