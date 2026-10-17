Punime në rrjet, këto vende mbesin pa rrymë
Kompania për Distribuimin e Energjisë Elektrike në Kosovë (KEDS) ka njoftuar se të shtunën, më 17.10.2026, do të kryhen punime për siguri të sistemit energjetik. Si rezultat i kësaj, në disa lokalitete do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike. Ky është orari sipas rajoneve. Prishtinë Nga TS 110/35/10[kV] Fushë Kosova do të ndërpritet: Dalja 10[kV]…
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Kompania për Distribuimin e Energjisë Elektrike në Kosovë (KEDS) ka njoftuar se të shtunën, më 17.10.2026, do të kryhen punime për siguri të sistemit energjetik.
Si rezultat i kësaj, në disa lokalitete do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike.
Ky është orari sipas rajoneve.
Prishtinë
Nga TS 110/35/10[kV] Fushë Kosova do të ndërpritet: Dalja 10[kV] Albana (kodi: 15100008) nga ora 09:30 deri në orën 14:00 Vendet: Mesbardhi i Madh, Mesbardhi, Bardhi i Vogël, Albana e Vogël, Sllatina e Vogël II, Albana e Madhe te Shaljanët, FSK. Arsyeja: Punime me projekt: shtrirja e kabllos për energjizimin e objektit dhe punimi i tokëzimeve mbrojtëse.
1. Nga NS 110/10 [kV] Prishtina 3 do të ndërpritet: Dalja 10kV J06 Arbëria 2/1 (kodi: 12000037) nga ora 08:30 deri në orën 18:00 Vendet: Kons. e rr. Ahmet Krasniqi, AKEA, AS-PROJECT, Mini Max-Arben Krasniqi, Mentor Beqiri “MAB” SH.P.K., Feim Reka “REKA COMMERCE” sh.p.k., Bujar Berisha NSH “Vëllezërit Berisha”, Ridvan Pushkolli “Pushkolli SH.P.K.”, A & F CONSTRUCTION. Arsyeja: Konvertimi nga 10kV në 20 kV në Projektin P3- ARBERIA- FEEDER 2!
Prizren
Nga TS 35/10 kV Dragash do të ndërpritet: Dalja 10 kV Bresana (kodi: 30036007) prej orës 09:00 deri në orën 17:00. Vendet: Fshatrat: Blaq, Brodosanë, Buzez, Kuk, Kuklibeg, Zaplluxhe, Afariste: N.P.T. “Mulliri” Buzez, N.T.P. Qumështorja Sharri Kuk, Restoran Opoja Arsyeja: Ndërrimi i TS-ave, ndarësve, shkarkuesve, si dhe punë të tjera elektrike në kuadër të Lot 5.
Ferizaj
Nga TS Hani i Elezit 110/6 kV do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike në daljen 10 kV J01, drejtimi “Glloboçica”, me kod 42000002.
Nga ora 09:30 deri në 10:30
Lokacionet: Të Përndjekurve, Seçishtë, Rezhancë, Lagjja e Re, Krivenik, Gorancë, Glloboçicë dhe Fusha e Seçishtës.
Arsyeja: Rregullimi i pajisjes TMRR.
Nga TS Kaçaniku 35/10 kV do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike në daljen 10 kV J07, drejtimi “Bob”, me kod 40043002.
Nga ora 11:30 deri në 12:30
Lokacionet: Vëllezërit Çaka, Strazhë, Puset e Nikës, Laq, Kotlinë, Kaçanik, Ivajë, Gajre dhe Bob.
Arsyeja: Rregullimi i pajisjes TMRR.
Nga TS Ferizaj 1 110/35/10(20) kV do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike në daljen 10 kV J19, Rexhep Bislimi 2, me kod 40000055.
Nga ora 13:30 deri në 14:30
Lokacionet: Rruga Rexhep Bislimi, rruga Vezir Jashari, Shaban Vata, rruga Tirana, Gursel e Bajram Sylejmani, Bibaj, magjistralja Ferizaj–Prishtinë dhe rruga Ismet Jashari.
Arsyeja: Rregullimi i pajisjes TMRR.
Nga TS Magurë 35/10(20) kV do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike në daljen 10 kV J07, drejtimi “Drenica”, me kod 41048001.
Nga ora 15:00 deri në 16:00
Lokacionet: Shalë, Shale, Rrezja, Resinoc, Nekoc – Cenë Dugolli, Nekoc, Mirenë, Krojmir, Komoran, Komaran, Kishnarekë, Fushticë e Poshtme, Fushticë e Epërme dhe Baicë.
Arsyeja: Rregullimi i pajisjes TMRR.
Mitrovicë
Nga TS Vushtrria 2 110/10(20) [kV] Në daljen 10 kV Qytet e fshatra me kod 73000003 do të ndërpritet: TS 10/0.4 kV 73000003003-TS Kazerma Nga ora 10:00 deri në orën 15:00 Vendet: Avni Rrustemi, Gjergj Kastrioti, Hajzer Jashari, Hakif Zejnullahu, Haxhi Zeka, Mihaliq, Rr. Edmond Hoxha, Rr. Emin Duraku, Rr. Faik Konica, Rr. Faruk Beqiri, Rr. Ganimete Tërbeshi, Rr. Gjergj Kastrioti-Skënderbeu, Rr. Hakif Zejnullahu, Rr. Mursel Bllata, Rr. Qamil Zeqiri, Rr. Shemsi Ahmeti, Rr. Shotë Galica, Rr. Vëllezërit Frashëri Arsyeja: Kalimi i kabllove nga kthina në kthinë 10 kV
Gjakovë
Nga NS 35/10 kV Gjakova I do të ndërpritet: Dalja 10 kV Cermjani (kodi: 80080012) nga ora 10:00 deri në orën 18:00 Vendet: Fshatrat: Bardhaniq, Bare e Madhe, Bec, Bërdosana, Cermjan, Doblibarë, Gërgoc, Jabllanicë, Kodrali, Krlan, Meqe, Netiç, Rashkoc, Vraniq, Zhabel, Zhdrellë Arsyeja: Punime në rrjet.
Nga NS 35/10 kV Gjakova I do të ndërpritet: Dalja 10 kV J 02 Beci (kodi: 80080010) nga ora 10:00 deri në orën 18:00 Vendet: Fshatrat: Bec, Janosh, Lugbunari, Novosellë e Epërme, Novosellë e Poshtme, Osek Pashë, Palabardhë, Qerim, Sopot dhe Trakaniq. Rruga Mark Malota (një pjesë). Arsyeja: Punime në rrjet.