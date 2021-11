Publikon video me barkun e rrumbullakosur, a po pret fëmijën e dytë Loredana?

Rep artistja kosovare Loredana Zefi sërish ka tronditur rrjetin me dyshime për një shtatzëni tjetër, shkruan lajmi.net.

Ka mjaftuar të postojë një video në Tik Tok dhe të gjthë të merren me të.

Loredana publikoi një video ku u shfaq me barkun e rrumbullakosur, por ajo pyeti fansat se çka mendojnë: i ka fajet ushqimi apo është shtatzënë për herë të dytë.

Shumica prej ndjekësve aluduan se ajo është sërish shtatzënë.

Ndyshe kënga e fundit me Mozzik është ajo me titull “Immer Wenn es regnet”, ku në tekst përmendet “Ka ardhë koha Hanës me ja bo një vlla”./Lajmi.net/