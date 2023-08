Publikoi foto me armë, Policia e identifikon të dyshuarin e prokurori e liron Një person kishte publikuar në rrjete sociale foto me pistoletë, ndërsa Policia i ra në gjurmë. Pasi u shoqërua në stacion policorë, të dyshuarit nga Kaçaniku iu konfiskua arma e cila ishte me gas, shkruan lajmi.net. Me vendim të prokurorit i dyshuari është liruar dhe rasti vazhdon në procedurë të rregullt, ka njoftuar Policia. “Kaçanik.…