Publikohet lista, ja 12-shja e Kosovës kundër Azerbajxhanit Sonte Kosova do të përballet me Azerbajxhanin, në një sfidë shumë të rëndësishme për Dardanët. Stërvitjet filluan të dielën mbrëma për të vazhduar nga dita e hënë me dy herë në ditë. Përzgjedhësi i Kosovës në basketboll, Jean-Denys Choulet pas stërvitjes së të mërkurës mbrëma ka zgjedhur 12shen për ndeshjen me Azerbajxhanin. Nga 14 lojtarë…