Publikohet lista e kandidatëve për Asamble Komunale në Skënderaj

Ai ka thënë se në këtë listë bëjnë pjesë njerëz me kredibilitet të lartë moral e profesional të të gjitha lëmive.

Lushtaku ka deklaruar se qytetarët e Skenderajt e kanë pasur gjithmonë PDK-në si adresë politike ku kanë gjetur hapësirën për të dhënë kontributin e tyre.

Njoftimi i plotë:

Dega e PDK-së në Skenderaj tanimë ka finalizuar listën e kandidatëve për asambleistë në Kuvendin Komunal të Skenderajt.

Në listën fituese të zgjedhjeve të 17 tetorit, bëjnë pjesë njerëz me kredibilitet të lartë moral e profesional të të gjitha lëmive si në mjekësi, inxhinieri, ekonomi, fushën juridike, shkenca politike, psikologji etj.

Kjo listë gjithëpërfshirëse përfaqëson vlerat kombëtare, profesionale, përfaqësimin gjinor, grupet e ndryshme shoqërore, të rejat e të rinjtë dhe çdo qytetarë të Skenderajt.

Qytetarët e Skenderajt gjithmonë e kanë pasur PDK-në, adresë të vetme politike ku kanë mundur të gjejnë hapësirën për të dhënë kontributin e tyre profesional për zhvillimin e qytetit, por edhe të shtetit.

Edhe në zgjedhjet e 17 tetorit, qytetarët e Skenderajt pa mëdyshje do të zgjedhin listën fantastike të PDK-së me në krye kandidatin e saj për Kryetar, z. Sami Lushtaku, të cilët do ta nxjerrin Skenderajn nga vendnumërimi drejt zhvillimit dhe mirëqenies.

Kjo është lista e fitores në zgjedhjet e 17 tetorit:

1. Mentor Mehmeti, Inxhinier i IT

2. Armir Sejdiu, Dr. Specialist i urologjisë

3. Adelina Spahiu, E diplomuar në Shkenca Politike dhe Sociologji

4. Ragip Durmishi, Dr. Specialist i Kirurgjisë Orale dhe Implantologjise

5. Istref Bajraktari, Dr. Specialist i Mjekësisë Familjare

6. Besarta Meha-Ademi, Master i Administratës Publike dhe Integrime Evropiane

7. Selim Tahiri, Master i Gjuhës dhe Letërsisë Angleze

8. Ajet Bajra, Dr. Specialist i Pediatrisë

9. Alberina Gashi, Ekonomiste e Diplomuar

10. Agron Mehmeti, Dr. Specialist i Pediatrisë

11. Avdullah Geci, Fakulteti i Shkencave Politike dhe Diplomaci (Absolvent)

12. Arjeta Rama, Fakulteti i Psikologjisë, e diplomuar

13. Arton Ferizi, Ekonomist i Diplomuar

14. Ali Lutfiu, Fakulteti i Infermierisë, i diplomuar

15. Dafina Shabani, Inxhiniere e Informatikës

16. Arif Aliu, Fakulteti i Kriminalistikës, i diplomuar

17. Altin Veseli, Inxhinier i Komunikacionit dhe Transportit Rrugorë

18. Besjana Thaçi, Master e Shkencave Politike

19. Arbnor Avdiu, Fakulteti Juridik (Absolvent)

20. Bali Osmani, Shkolla e Lartë Ekonomike

21. Brikena Zeqiri, Ekonomiste e Diplomuar

22. Besart Rrecaj, Master i Psikologjisë Shkollore dhe Këshillim

23. Fikret Rexhepi, Fakulteti i Shkencave Politike ( Absolvent)

24. Ferdane Beqiri-Emini, Master e Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Diplomaci

25. Gazmend Aliu, Fakulteti i Gjuhës Angleze, i diplomuar

26. Hajzer Shala, Jurist i Diplomuar

27. Liridona Koca, Fakulteti Juridik( Absolvente)

28. Kushtrim Dragaj, Ekonomist i Diplomuar

29. Nexhat Ahmeti, Fakulteti i Infermierisë,

30. Miradije Buliqi, Fakulteti i Shkencave Politike, e diplomuar

31. Valon Musliu, Shkolla e Lartë Hoteleri dhe Turizëm

32. Sabahate Murseli-Sylanaj, Master e Ekonomisë

33. Bekim Shabani, Inxhinier i Emergjencave

34. Rrezarta Hasani-Ibrahimi, Master i Ekonomisë