Publikohet data e lansimit të projektit muzikor në mes të Fjolla Morinës e Nushit

Artistja këtë projekt ka paralajmëruar ta sjellë në bashkëpunim me rep-artistin Nushi, shkruan lajmi.net.

Ndërsa sot të dy këngëtarët kanë treguar datën e lansimit të projektit muzikor përmes një postimi në Instagram.

“Kohën kur krejt jon qu me u bashku për me bo hite, na hitin që po e kërkoni e kemi gati e me juve e ndajmë të DIELEN!”, ishte mbishkrimi i Nushit.

Ndryshe dje, Lajmi.net ka siguruar pamje nga xhirimet e klipit të tyre, ku artistët ndanë një vaskë. /Lajmi.net/