Bayern Munich dhe Bayer Leverkusen do të luajnë ndaj njëra tjetrës me fillim nga ora 20:30.

‘Bavarezët’ me 68 pikë do mundohen të thellojnë diferencën e pikëve me përcjellësin më të afërt, RB Leipzig, të cilët janë në kuotën e 62 pikëve, transmeton lajmi.net.

Leverkusen në anën tjetër, janë në kuotën e 47 pikëve dhe në rrugën e duhur për t’u kualifikuar në Ligën e Evropës.

Formacionet zyrtare:

Bayern Munich:

Bayer Leverkusen: Hradecky; Tah, S.Bender, Tapsoba; Frimpong, Palacios, Aranguiz, Sinkgraven; Bailey, Schick, Diaby./Lajmi.net/