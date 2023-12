PSV – Arsenal, publikohen formacionet zyrtare

PSV dhe Arsenal kanë publikuar formacionet zyrtare para ndeshjes në Ligën e Kampionëve.

Dy ekipet e Grupit B do të përballen sonte nga ora 18:45, në Holandë, shkruan lajmi.net.

Ballafaqimi mes PSV-së dhe Arsenalit luhet më shumë për “statistika”, për faktin se dy ekipet kanë siguruar kalimin në fazën tjetër.

Formacionet zyrtare:

PSV:

Armando & Mauro back in the XI! 😍 #PSVARS #UCL https://t.co/HdKrLaibQp pic.twitter.com/AkrVE4BFDS



Arsenal:

🟢 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 🔵

💪 @biel_m04 at the back

© Jorginho captains the side

⚡️ @reissnelson9 in attack

Come on you Gunners ✊ pic.twitter.com/KY15EBBH5Z

— Arsenal (@Arsenal) December 12, 2023