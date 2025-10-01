PSG tregohet i madh edhe para Barcelonës në Champions, merr tre pikë krejt në fund

PSG ka shënuar fitoren e dytë radhazi në Champions League. Kampioni në fuqi e mposhti në udhëtim Barcelonën, me rezultat 2-1. Barcelona ishte e para që kaloi në epërsi, me golin e Ferran Torres, në minutën e 19-të. Talenti i ri francez, Senny Mayulu barazoi shifrat në minutën e 38-të. Me rezultat 1-1 u mbyll…

01/10/2025 23:15

PSG ka shënuar fitoren e dytë radhazi në Champions League.

Kampioni në fuqi e mposhti në udhëtim Barcelonën, me rezultat 2-1.

Barcelona ishte e para që kaloi në epërsi, me golin e Ferran Torres, në minutën e 19-të.

Talenti i ri francez, Senny Mayulu barazoi shifrat në minutën e 38-të. Me rezultat 1-1 u mbyll pjesa e parë.

Golin e fitores për skuadrën parisiene e shënoi Goncalo Ramos, në minutën e 90-të.

PSG pas dy ndeshjeve të zhvilluara ka 6 pikë, derisa Barcelona 3 pikë.

