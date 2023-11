PSG rimerr kryesimin e Ligue 1

Paris Saint-Germain pa probleme ka mposhtur Montpellier në kuadër të xhiros së 11-të në Ligue 1.

Skuadra nga kryeqyteti francez ka fituar me rezultat bindës 3:0, shkruan lajmi.net.

Kang-In Lee ishte ai që zhbllokoi rezultatin në minutën e 10-të, pas një asistimi nga Hakimi.

Warren Zaire-Emery ishte ai që dyfishoi epërsinë e vendasve, me Dembelen që asistoi këtë gol.

Vitinha ishte ai që vulosi fitoren e PSG-së, pasi shënoi për 3:0.

Me këtë fitore PSG rikthehet në vendin e parë me 24 pikë, kurse Montpellier është në vendin e 11 me 11 pikë.

Nice mund ta rimarr vendin e parë, pasi ka një ndeshje më pakë se kampionët. /Lajmi.net/