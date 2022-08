PSG arrin marrëveshje personale me Ruiz – kanë mbetur vetëm detajet përfundimtare me Napolin Fabian Ruiz së shpejti do të jetë lojtari më i ri i Paris Saint Germain. Ekipi parisien ka arritur marrëveshje personale për transferimin e lojtarit të Napolit, Fabian Ruiz. Sipas Fabrizio Romanos, kanë mbetur vetëm detajet përfundimtare me ekipin italian, transmeton lajmi.net. Paris Saint Germain kërkojnë ta mbyllin së shpejti komplet marrëveshjen për spanjollin, pasi…