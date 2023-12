Pse s’po e publikon BE draftin e Zajednicës: Flet Peter Stano Bashkimi Evropian nuk i publikon dokumentet zyrtare që janë duke u diskutuar. Kështu tha zëdhënësi i Politikës së Jashtme dhe i Politikës së Sigurisë të BE-së, Peter Stano për Klankosova.tv, kur u pyet nëse BE-ja do ta publikojë përmbajtjen e draft-statutit të Asociacionit të komunave me shumicë serbe. Ai thotë se drafti është në diskutim…