Pse “Euro 2028” nuk do të luhet në Anfield dhe Old Trafford? – Mësohen arsyet Një ofertë e përbashkët nga Britania e Madhe dhe Republika e Irlandës për të pritur Kampionatin Evropian 2028 është konfirmuar zyrtarisht pas një prezantimi në Komitetin Ekzekutiv të UEFA-s dhe të dy shtetet do të presin turneun evropian. Pasi Turqia vendosi t’i bashkohet Italisë si kandidate për të bashkëorganizuar “Euro 2032”, oferta britaniko-irlandeze mbeti pa…