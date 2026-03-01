Pse është kaq e rëndësishme Ngushtica e Hormuzit, të cilën Irani mund ta mbyllë për qarkullim?
Lindja e Mesme është rajoni kryesor prodhues i naftës në botë dhe një qendër e madhe për tregtinë detare.
Rrugët e saj ujore janë një rrugë kyçe për anijet e mallrave që transportojnë naftë dhe anijet kontejnerësh me mallra dhe pajisje në bord.
Kjo është veçanërisht e vërtetë për Ngushticën e Hormuzit, e cila trajton një të pestën e tregtisë botërore të naftës.
Në grykëderdhjen e Gjirit Persik, kanali i ngushtë është në ujërat territoriale të Iranit dhe Omanit, i cili në pikën e tij më të ngushtë është 33 km i gjerë.
Ai derdhet në Gjirin e Omanit, dhe prej andej anijet mund të udhëtojnë në pjesën tjetër të botës.
Analistët në Goldman Sachs kanë parashikuar më parë se bllokadat në ngushticë mund t’i shtyjnë çmimet e naftës mbi 100 dollarë për fuçi, shkruan SkyNews, përcjell Telegrafi.
Dhe sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar, inflacioni në ekonomitë e përparuara rritet me rreth 0.4 pikë përqindjeje për çdo rritje prej 10% të çmimeve të naftës.
Megjithatë, mbyllja e rrugës do të ishte një hap ekstrem për Iranin, duke qenë se kjo mund të zemëronte klientin e tij kryesor – Kinën – si dhe Katarin dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, dy shtete të tjera të mëdha prodhuese të naftës.