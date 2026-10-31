Protestuesit rrëzojnë dronin e policisë, vendosin tela gomëshpues për t’i ngadalësuar autobotet e ujit
Edhe sot, protesta në Tiranë është shoqëruar me tensione. Policia dhe protestuesit kanë pasur pak çaste “paqeje”, pasi tubuesit kanë hedhur gurë e molotovë drejt tyre, ndërsa ata janë përgjigjur me ujë me presion. Ndërkohë, një moment që shkaktoi tension ishte rrëzimi i një droni, që dyshohet se ishte i policisë. Protestuesit duket se kishin…
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Edhe sot, protesta në Tiranë është shoqëruar me tensione.
Policia dhe protestuesit kanë pasur pak çaste “paqeje”, pasi tubuesit kanë hedhur gurë e molotovë drejt tyre, ndërsa ata janë përgjigjur me ujë me presion.
Ndërkohë, një moment që shkaktoi tension ishte rrëzimi i një droni, që dyshohet se ishte i policisë. Protestuesit duket se kishin super shenjë dhe e rrëzuan dronin që po filmonte sipër tyre.
Ndërkohë, siç shihet në pamjet e siguruara nga Top Channel,, një tjetër mënyrë që protestuesit kanë menduar për të ngadalësuar autobotet e ujit të policisë, të cilat përdoren për t’i ndjekur dhe shpërndarë ata, janë këto tela që shpojnë gomat e makinës, të cilat janë hedhur në bulevard.