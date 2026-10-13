Protestuesit pushtojnë bashkinë e Tiranës, i vënë flakën ambienteve të brendshme
Studentët protestues kanë pushtuar mbrëmjen e sotme edhe ambientet e bashkisë së Tiranës. Pasi kanë hapur dyert e hekurit, që ishin të lidhura me zinxhir, studentët dhe të rinjtë protestues janë futur në ambientet e brendshme. Ata më pas i kanë vendosur flakën disa sendeve që ndodheshin në ambientet e brendshme të bashkisë, e duke…
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Studentët protestues kanë pushtuar mbrëmjen e sotme edhe ambientet e bashkisë së Tiranës.
Pasi kanë hapur dyert e hekurit, që ishin të lidhura me zinxhir, studentët dhe të rinjtë protestues janë futur në ambientet e brendshme.
Ata më pas i kanë vendosur flakën disa sendeve që ndodheshin në ambientet e brendshme të bashkisë, e duke u larguar.