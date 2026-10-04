Protestë “Jo në emrin tim” edhe në Berlin, në kundërshtim të dënimit të drejtuesve të UÇK-së
Një protestë “Jo në emrin tim” u mbajt sot në Berlin, para Parlamentit gjerman, kundër aktgjykimit dënues të Gjykatës Speciale ndaj drejtuesve të UÇK-së. Në këtë protestë mori pjesë një numër mjaft i madh i mërgimtarëve shqiptarë nga pjesë të ndryshme të Gjermanisë. Kjo protestë u mbajt në vazhdën e një varg protestash “ Jo…
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Një protestë “Jo në emrin tim” u mbajt sot në Berlin, para Parlamentit gjerman, kundër aktgjykimit dënues të Gjykatës Speciale ndaj drejtuesve të UÇK-së.
Në këtë protestë mori pjesë një numër mjaft i madh i mërgimtarëve shqiptarë nga pjesë të ndryshme të Gjermanisë.
Kjo protestë u mbajt në vazhdën e një varg protestash “ Jo në emrin tim”, që u organizuan në shtete të ndryshme në botë, ku jetojnë dhe punojnë mërgimtarët shqiptarë.