​Protestë “Jo në emrin tim” edhe në Berlin, në kundërshtim të dënimit të drejtuesve të UÇK-së

Një protestë “Jo në emrin tim” u mbajt sot në Berlin, para Parlamentit gjerman, kundër aktgjykimit dënues të Gjykatës Speciale ndaj drejtuesve të UÇK-së. Në këtë protestë mori pjesë një numër mjaft i madh i mërgimtarëve shqiptarë nga pjesë të ndryshme të Gjermanisë. Kjo protestë u mbajt në vazhdën e një varg protestash “ Jo…

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04/10/2026 16:31

Një protestë “Jo në emrin tim” u mbajt sot në Berlin, para Parlamentit gjerman, kundër aktgjykimit dënues të Gjykatës Speciale ndaj drejtuesve të UÇK-së.

Në këtë protestë mori pjesë një numër mjaft i madh i mërgimtarëve shqiptarë nga pjesë të ndryshme të Gjermanisë.

Kjo protestë u mbajt në vazhdën e një varg protestash “ Jo në emrin tim”, që u organizuan në shtete të ndryshme në botë, ku jetojnë dhe punojnë mërgimtarët shqiptarë.

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