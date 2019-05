Protesta, zbulohet ndarja e ish-deputetëve të PD në 12 qarqe

Ish-deputetët e opozitës do të jenë bashkë me protestuesit të përqendruar në disa akse kryesore kombëtare në vend. Ata do të vendosen në pikat kyçe në 12 qarqe ku parashikohet bllokimi i lëvizjes në shenjë protestë kundër qeverisë dhe për plotësimin e kërkesave të opozitës së bashkuar nga ora 18:00 deri në orën 20:00.

Në orën 18:00 të pasdites së sotme, opozita i ka bërë thirrje qytetarëve t’i bashkohen përshkallëzimit të protestës për të kërkuar largimin e kryeministrit Rama, si personi përgjegjës për bashkëpunimin me krimin në blerjen e votës.

Qarku Shkodër – aksi Shkodër – Koplik

(Flamur Noka, Lorenc Luka, Bardh Spahia, Izmira Ulqinaku, Romeo Gurakuqi)

Qarku Kukës – Ura e Drinit në hyrje Rrugës së Kombit

(Isuf Çela)

Qarku Lezhë – Mbikalimi Milot

(Lindita Metaliaj, Andon Frrokaj)

Qarku Dibër – Ura në kryqëzimin Burrel – Rrëshen- Klos

(Xhemal Gjunkshi)

Qarku Durrës – Plepa, në hyrje të Autostradës

(Edi Paloka, Florion Mima, Oerd Bylykbashi, Fatbardha Kadiu, Oriola Pampuri)

Qarku Elbasan – Mbikalimi Bradashesh

(Lulzim Basha, Edmond Spaho, Endri Hasa, Luçiano Boçi)

Qarku Korçë – Rruga nacionale në hyrje të Korçës

(Ervin Salianji, Hekuran Hoxhalli)

Qarku Fier – Rruga nacionale, Ura Mbrostar

(Luan Baçi)

Qarku Vlorë – Hyrje e superstradës Vlorë- Levan

(Nadire Meçorapaj)

Qarku Berat – Ura Vajgurore dhe dalje Beratit, Aksi Berat – Ura Vajgurore

(Astrit Veliaj)

Qarku Gjirokastër – Kryqëzim i rrugës Përmet-Tepelenë- Gjirokastër

(Tritan Shehu)

Qarku Tiranë – Tiranë, Rrethrrotullimi “Shqiponja”

(Gazment Bardhi, Gent Strazimiri, Grida Duma, Dhurata Çupi, Jorida Tabaku, Valentina Duka, Genc Pollo, Agron Shehaj, Aldo Bumçi, Klevis Balliu, Albana Vokshi, Halim Kosova, Enkelejd Alibeaj)