Protesta e opozitës në Tiranë: Përplasje mes qytetarëve dhe policisë

Mbrëmjen e së premtes, protesta e opozitës në Tiranë shkaktoi përplasje mes protestuesve dhe policisë. Tubimi nisi para Kryeministrisë dhe u tensionua pas fjalës së kreut të Partia Demokratike, Sali Berisha. Raportohet se janë hedhur molotovë dhe mjete piroteknike, ndërsa policia përdori ujë, gaz lotsjellës dhe bomba zhurmuese për shpërndarjen e turmës. Përplasjet vijuan pranë…

Lajme

20/02/2026 22:33

Mbrëmjen e së premtes, protesta e opozitës në Tiranë shkaktoi përplasje mes protestuesve dhe policisë.

Tubimi nisi para Kryeministrisë dhe u tensionua pas fjalës së kreut të Partia Demokratike, Sali Berisha.

Raportohet se janë hedhur molotovë dhe mjete piroteknike, ndërsa policia përdori ujë, gaz lotsjellës dhe bomba zhurmuese për shpërndarjen e turmës.

Përplasjet vijuan pranë Kuvendit të Shqipërisë, ku u raportuan dy të lënduar, njëri prej të cilëve u dërgua në spital. Një automjet policie u përfshi nga flakët, ndërsa tensione pati edhe pranë Xhamisë së Namazgjasë.

Artikuj të ngjashëm

February 20, 2026

Reuters raporton për protestën e PD’së në Shqipëri: Akuzat për korrupsion...

February 20, 2026

PD-ja: Mbi 40 persona të shoqëruar nga policia pas protestës

February 20, 2026

Tre skiatorë të tjerë vdesin nga orteqet në Austri

February 20, 2026

Edi Rama reagon pas protestës së PD-së në Tiranë: Kur mortja...

February 20, 2026

Trump shpall taksë globale 10% sipas Aktit të Tregtisë, paralajmëron hetime...

February 20, 2026

NASA synon të nisë një ekuipazh rreth Hënës

Lajme të fundit

Reuters raporton për protestën e PD’së në Shqipëri:...

PD-ja: Mbi 40 persona të shoqëruar nga policia pas protestës

Tre skiatorë të tjerë vdesin nga orteqet në Austri

“Po ka ndodhur një incident, por unë jam...