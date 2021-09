Pronarja e Lulu’s ia përplas faktet në fytyrë ministrit Sveçla: Na dënuat padrejtësisht 2 mijë euro, çfarë shteti është ky ku nuk merren parasysh ankesat

E ndaj deklaratave të ministrit Sveçla, ka reaguar pronarja e “Lulu’s Coffe and Wine”, Sara Rexhepi – Pula.

Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, Sara Rexhepi ka deklaruar se kafiteria që ajo drejton është mbyllur me urdhër të inspektorëve pa asnjë bazë ligjore.

“Dua të tërheq vëmendjen tuaj për rastin e “Lulu’s Coffe and Wine” që me datë 02/09/2021, me urdhër të inspektorëve, të mbështetur nga forcat policore, është mbyllur dhe është gjobitur me 2000 euro me arsyetimin që është zhvilluar veprimtari e palejuar brenda hapësirës së mbyllur”, ka shkruar ndër të tjerash Rexhepi, transmeton lajmi.net.

Tutje, ajo ka thënë se ka ngritur ankesë për vendimin e inspektorëve, duke deponuar edhe dëshmi, përfshirë këtu edhe kopjen e video-regjistrimeve nga kamerat e sigurisë të lokalit ku shihet se kafiteria ka respektuar të gjitha masat e vendosura nga Qeveria dhe nuk ka pasur veprimtari në hapësirën e mbyllur të lokalit.

Rexhepi ka deklaruar se deri më tani, ankesa e saj ka hasur në ‘vesh të shurdhër’ me justifikimin se ‘çështja është delikate’.

Ajo ka thënë se po i drejtohet ministrit Sveçla në emër të 25 familjeve që biznesi i saj përfaqëson, të cilat aktualisht kanë mbetur pa të ardhura. /Lajmi.net/

Postimi i plotë:

Letër e hapur drejtuar z. Xhelal Sveçla, Ministër i Punëve të Brendshme të Republikës së Kosovës. Kopje për z. Albin Kurti, Kryeministër i Republikës së Kosovës.