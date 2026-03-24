Prokuroritë nga Prizreni e Kukësi dakordohen për forcim bashkëpunimi
Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Prizren, Petrit Kryeziu, është pritur në një takim pune nga drejtuesja e Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Kukës, Griselda Haxhiaj. Takimi që është organizuar me mbështetjen e Ambasadës së Mbretërisë së Bashkuar, ka bërë bashkë përfaqësues të institucioneve kyçe të drejtësisë dhe sigurisë nga të dy vendet.
Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Prizren, Petrit Kryeziu, është pritur në një takim pune nga drejtuesja e Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Kukës, Griselda Haxhiaj.
Takimi që është organizuar me mbështetjen e Ambasadës së Mbretërisë së Bashkuar, ka bërë bashkë përfaqësues të institucioneve kyçe të drejtësisë dhe sigurisë nga të dy vendet.
Qëllimi i takimit, bëhet e ditur nga Sitemi Prokurorial, ishte rritja dhe thellimi i bashkëpunimit ndërinstitucional dhe ndërkufitar ndërmjet dy prokurorive dhe strukturave përkatëse policore, kjo, sipas tyre, për faktin se të dy qytetet janë në afërsi të vijës kufitare dhe përballen me sfida të përbashkëta në këtë aspekt.
“Gjatë takimit u diskutua për intensifikimin e shkëmbimit të informatave, avancimin e koordinimit të veprimeve hetimore, si dhe për forcimin e mekanizmave konkretë që mundësojnë një reagim më të shpejtë dhe më efikas ndaj veprave penale të kontrabandimit me migrantë, shitblerjes së narkotikëve etj., që paraqesin sfidë serioze për sigurinë dhe sundimin e ligjit në rajon”, thuhet në njoftim.
Në përfundim të takimit,sic bëhet e ditur, pjesëmarrësit u dakorduan për vazhdimin e komunikimit të rregullt dhe forcimin e bashkëpunimit praktik, me qëllim parandalimin dhe luftimin efektiv të kontrabandimit me migrantë dhe formave të tjera të krimit të organizuar ndërkufitar.
“Prokuroria Themelore në Prizren mbetet e përkushtuar në forcimin e partneritetit me institucionet homologe brenda dhe jashtë vendit, në funksion të zbatimit të ligjit dhe mbrojtjes së rendit publik”, thuhet në njoftim.