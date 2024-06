Prokuroria e Speciales ka afat deri në shtator të shkurtojë listën e dëshmitarëve në rastin kundër ish-krerëve të UÇK-së

Në muajin e kaluar të Zyrës së Prokurorit të Specializuar, në rastin e ish-krerëve të UÇK-së, vendosi që të heq dorë nga 10 dëshmitarët dhe dëshmitë e 13 dëshmitarëve të tjerë, të dorëzohen me shkrim.

Një listë me sa më pak dëshmitarë pritet të dëgjohet në këtë, pritet t’i dorëzohet procesit të veçantë, deri në shtator të vitit.

Nga ky institucion me seli në Hagë, në një përgjigje për Dukagjinin, kanë thënë se nuk është e pamundur të dihet se deri kur të zgjasë të gjithë gjykimin, porse kanë thënë se trupi gjykues mund të ketë lëshuar urdhra për punonjësit që përshpejtojnë dinamikën dhe ecurinë. e rastit.

“Në këtë pikë, është e pamundur të thuhet se do të zgjasë gjykimi i përgjithshëm në rastin e Thaçit etj. Prokuroria ka bërë me dije se do të duhet deri në prill të vitit 2025 për paraqitjen e çështjeve të tyre. Duke pasur parasysh këtë afat, Trupi Gjykues ka lëshuar disa urdhra për të marrë sa më shumë rastin. Për shembull, Trupi Gjykues 29 maj urdhëroi Këshilli që të marrë një njoftim se si sinon ta komunikojë më tej çështjen e saj deri më 16 shtator 2024. . Numri i saktë i dëshmitarëve që do të thërrasë gjykatën për të vërtetuar e tire nuk dihet dhe listat e dëshmitarëve janë konfidenciale. Deri më 27 maj 2024, Prokuroria kishte marrë 67 deklarata të dëshmitarëve dhe kishin deklaruar në gjykatë se sinon të paraqesë edhe 104 deklarata të tjera. Megjithatë, siç u shpjegua sapo, ata janë urdhëruar nga Trupi Gjykues që të japin një njoftim se si të bëjnë më tej çështjen e tyre. Pasi Prokuroria do të bëjë çështjen e tyre, ekipet e mbrojtjes të paraqesin rastet e tyre. Deri më tani, nuk ka të tillë se sa dëshmitarë synojnë të thërrasin ekipin mbrojtës për të dëshmuar dhe sa kohë do të zgjasë.”

Ndërkohë, që nga Zyra e Prokurorit të Specializuar kanë thënë se deri më 21 qershor do të dorëzohet një plan i detajuar se si do të vazhdohet me rastin në vitin e ardhshëm.

ZYRA E PROKURORIT TË SPECIALIZUAR

“Në gjykatën e statusit të 27 majit, trupi gjykues urdhëroi ZPS-në të dorëzojë një plan të detajuar deri më 21 qershor 2024, duke parë si synon të paraqesë rastin e saj deri më 1 2025 dhe të paraqesë një njoftim të mëtejshëm për listën. e dëshmitarëve jo më vonë se 16 shtator 2024.

Dorëzimi më i fundit i ZPS-së për dëshmitarët është nga 21 maj 2024(https://www.scpks.org/sites/default/files/public/content/publicredactedversionofprosecutionnoticeofwitnesschanges.pdf). Informacioni që ju intereson në lidhje me numrin e dëshmitarëve do t’i dorëzojë gjykatës në një dosje jo më vonë se 16 shtator 2024.”

Shkurtimi i listës së dëshmitarëve në këtë proces, po vlerësohet i duhuri, meqë sipas Amer Aliajt nga Fondi për të Drejtën Humanitare, dëgjimi i të gjithë dëshmitarëve të prokurorisë do të merrte shumë vite.

“Për arsye të sigurt të kursimit të kohës, tani më prokuroria e shyqrtimit ka hequr dorë nga dëgjimi disa dëshmitarëve dhe prokurorit të bëjnë listën e reduktuar të dëshmitarëve sepse prokuroria nuk ka nevojë të dëgjojë më shumë dëshmitarë për këtë arsye. do të kursehet koha”, ka deklaruar Amer Aliaj – Fondi për të Drejtën Humanitare.

Sipas avokatit të akredituar Taulant Hodaj, zgjatja e procesit të lënia në paraburgim e të akuzuarve do të ishte shkelje e të drejtave të njeriut.

“Tani nuk jemi që 4 vite të ndaluar, dhe kemi argumente të gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut që duhet të mbahen në kohë të paarsyeshme në ndalim të një vendimi, dhe konsideroj se kushdo që të jetë vendimtar i vendimmarrjes. bazat e njohurive të gjykatës evropiane konsiderohet se është në me konventën për të drejtat e njeriut”, ka theksuar Taulant Hodaj – Avokat i akredituar.

Procesi ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit e Jakup Krasniqit ka nisur në prill të vitit 2023, derisa në paraburgim janë që nga viti 2020.

Për një vit të dy muaj, janë regjistruar rreth 105 dëshmitarë, në mesin e tyre edhe deklaratat e dëshmitarëve që ishin pranuar në prova me shkrim.